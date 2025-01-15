В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
Поздним вечером 15 января россияне атаковали дронами территорию Киевской области. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям
Об этом сообщает Киевская ОВА, передает RegioNews.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – говорится в сообщении.
Граждан призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.
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