фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает Киевская ОВА, передает RegioNews.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – говорится в сообщении.

Граждан призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.