За тиждень Сухопутні війська знищили майже 250 російських БпЛА
За минулий тиждень протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила більше 200 засобів повітряної розвідки та нападу Росії
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Так, українські захисники знищили 241 засіб повітряної розвідки та нападу противника. Йдеться про:
- БпЛА Shahed-131/136 — 143 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 7 од.;
- БпЛА Supercam — 21 од.;
- БпЛА Zala — 28 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 16 од.;
- БпЛА "Привіт-82" та інші — 26 од.
"Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів.
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