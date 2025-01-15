фото: president.gov.ua

Соответствующее сообщение появилось на страницах президента в соцсетях, передает RegioNews.

По его словам, сегодняшняя атака противника была направлена на энергетику.

"Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что враг запустил более 40 ракет, в том числе и баллистику. По меньшей мере, 30 из них были уничтожены. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов.

Напомним, в Черкасской области в результате падения обломков сбитого российского беспилотника типа Shahed в ночь на 15 января повреждения получили два дома и автомобиль.

Также известно, что во Львовской области есть попадание в два объекта критической инфраструктуры.