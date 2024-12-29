На границе задержали женщину, которую два года разыскивали из-за взяточничества
Из Украины пыталась уехать женщина, которая находилась в розыске по обвинению в коррупции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.
40-летнюю женщину задержали пограничники в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области.
В пограничном ведомстве отметили, что фигурантка находилась в розыске на Волыни по предложению взятки должностному лицу.
"Гражданку два года разыскивают по ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"", - говорится в сообщении.
Женщину передали сотрудникам полиции.
Напомним, ранее возле пункта пропуска "Тиса" задержали гражданина Колумбии, следовавшего пешком из Венгрии в Украину. Мужчина рассказал, что планировал скрыться в Украине, чтобы его не депортировали из Евросоюза