фото: ГПСУ

За прошедшие сутки, 12 января, во время очередной атаки Украины дронами, на Сумщине пограничники приземлили два вражеских беспилотника типа "Гербера"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Зафиксировав в двух случаях полет БпЛА типа "Гербера", защитники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего оба беспилотника были успешно сбиты", – говорится в сообщении.

Напомним, российские войска в ночь на 12 января запустили по Украине 94 дрона. Значительную часть из них военным удалось сбить.