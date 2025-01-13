Пограничники приземлили в Сумской области две российские "Герберы"
За прошедшие сутки, 12 января, во время очередной атаки Украины дронами, на Сумщине пограничники приземлили два вражеских беспилотника типа "Гербера"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Зафиксировав в двух случаях полет БпЛА типа "Гербера", защитники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего оба беспилотника были успешно сбиты", – говорится в сообщении.
Напомним, российские войска в ночь на 12 января запустили по Украине 94 дрона. Значительную часть из них военным удалось сбить.
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