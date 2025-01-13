Последствия дроновой атаки РФ на Киевщине: повреждено общежитие и медучреждение
В ночь на 13 января российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. В результате падения обломков сбитых целей врага повреждение зданий и имущества в Киевской области
Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник, передает RegioNews.
Как отмечается в сообщении, в одном из населенных пунктов области в результате падения обломков дронов повреждены четыре частных дома, общежитие и медицинское учреждение.
Калашник подчеркнул, что повреждения незначительные – избитые окна и иссеченные фасады.
Также известно, что в результате вражеской атаки повреждены три автомобиля и авто скорой помощи.
Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне в ночь на 13 января запустили по Украине 110 беспилотников. Военным удалось сбить 78 из них.