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13 января 2025, 09:14

Последствия дроновой атаки РФ на Киевщине: повреждено общежитие и медучреждение

13 января 2025, 09:14
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фото: полиция
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В ночь на 13 января российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. В результате падения обломков сбитых целей врага повреждение зданий и имущества в Киевской области

Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, в одном из населенных пунктов области в результате падения обломков дронов повреждены четыре частных дома, общежитие и медицинское учреждение.

Калашник подчеркнул, что повреждения незначительные – избитые окна и иссеченные фасады.

Также известно, что в результате вражеской атаки повреждены три автомобиля и авто скорой помощи.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне в ночь на 13 января запустили по Украине 110 беспилотников. Военным удалось сбить 78 из них.

Киевская область дрон ПВО беспилотники Калашник Николай
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