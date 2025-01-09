Житель Хмельнитчины за 10 тысяч пытался переправить киевлянина в Молдову
Житель Хмельницкой области объявил подозрение за организацию переправки военнообязанного за границу
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Делок пытался переправить в Молдову 34-летнего киевлянина. Свои услуги 50-летний мужчина оценил в 10 тысяч долларов.
Фигурант лично перевозил клиента по территории Черновицкой области в заранее определенное место отправления. Их разоблачили правоохранители в одном из пограничных сел Днестровского района.
Делко взяли под стражу с альтернативой внесения более 750 тысяч гривен залога.
Напомним, ранее на Закарпатье задержали переправщиков через границу, двое "клиентов" которых утонули в Тисе.
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