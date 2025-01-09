Ночью украинская ПВО сбила более 40 российских "шахедов" и БпЛА других типов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 января русская армия выпустила по Украине 70 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 46 вражеских дронов, еще 24 – были локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники других типов из направлений - Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 46-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за падения сбитых ударных БпЛА повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях.

Напомним, в ночь на 9 января в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны области уничтожили 11 российских беспилотников типа Shahed.