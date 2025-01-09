В Сумской области уничтожили 11 российских "шахедов", — ОВА
В ночь на 9 января в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны области уничтожили 11 российских беспилотников типа "Shahed"
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"С начала года наши зенитчики уже ликвидировали 80 российских "стервятников", которые несли смерть и разрушения на родную землю. Спасибо каждому Защитнику неба Сумщины за защиту и сохраненные жизни", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 января россияне дважды обстреляли гражданскую инфраструктуру Середино-Будской общины Шосткинского района. Пострадали пять человек.
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