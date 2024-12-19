Рада поддержала запрос к Зеленскому о лишении нардепа Бойко звания "Герой Украины"
Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада приняла запрос к Президенту Владимиру Зеленскому о лишении народного депутата Юрия Бойко звания "Герой Украины"
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает RegioNews.
За это решение проголосовали 232 нардепа.
"Совет поддержал запрос моего коллеги Романа Лозинского на Президента Украины о лишении депутата Бойко звания "героя Украины". Там еще есть много фамилий по лишению наград в запросе", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня парламент отозвал Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
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