Дело Тищенко: скандальный нардеп проигнорировал судебное заседание

Судебное заседание по делу Тищенко. Фото: Суспильне

Народный депутат Украины Николай Тищенко не явился на судебное заседание, которое проходило сегодня, 23 декабря, в Бабушкинском райсуде Днепра.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Нардеп Николай Тищенко и бывший полицейский Богдан Писаренко обвиняются в незаконном лишении свободы эксбойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. Согласно постановлению на предварительном заседании подозреваемых должны были принудительно доставить в зал суда, но депутат не явился.

Как сообщил прокурор, Тищенко вроде бы сам обещал приехать, поэтому принуждение к нему не применяли.

Перед началом судебного заседания потерпевший Дмитрий Мазоха отметил, что ждет справедливости.

По словам потерпевшего Дмитрия Мазохи, он ждет справедливости.

"Я жду, что он (Тищенко – ред.) все же ответит за свой поступок. Он дискредитировал военных, говорил, что я не военный. Пусть приедет, скажет это ребятам", – отметил Мазоха.

Ранее сообщалось, что Тищенко будут судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи установили, что 20 июня этого года группа лиц в г. Днепр, действуя по указанию народного депутата с применением физической силы и спецсредств, противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Правоохранители добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

Напомним, 12 ноября Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под домашним круглосуточным арестом.

13 ноября в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко, который фигурирует в уголовном производстве и должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Нардеп объяснил, что находится на улице, поскольку идет в суд.

15 ноября Печерский райсуд Киева на два месяца продлил меру пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко.