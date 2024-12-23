08:46  23 декабря
В центре Кривого Рога дети нашли российский гранатомет
12:19  22 декабря
Трагедия на Закарпатье: полиция устанавливает обстоятельства гибели двухлетнего мальчика
11:04  23 декабря
В Киеве задержали 15-летнего парня за поджог почтового отделения
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2024, 12:55

Дело Тищенко: скандальный нардеп проигнорировал судебное заседание

23 декабря 2024, 12:55
Читайте також українською мовою
Судебное заседание по делу Тищенко. Фото: Суспильне
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Украины Николай Тищенко не явился на судебное заседание, которое проходило сегодня, 23 декабря, в Бабушкинском райсуде Днепра.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Нардеп Николай Тищенко и бывший полицейский Богдан Писаренко обвиняются в незаконном лишении свободы эксбойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. Согласно постановлению на предварительном заседании подозреваемых должны были принудительно доставить в зал суда, но депутат не явился.

Как сообщил прокурор, Тищенко вроде бы сам обещал приехать, поэтому принуждение к нему не применяли.

Перед началом судебного заседания потерпевший Дмитрий Мазоха отметил, что ждет справедливости.

По словам потерпевшего Дмитрия Мазохи, он ждет справедливости.

"Я жду, что он (Тищенко – ред.) все же ответит за свой поступок. Он дискредитировал военных, говорил, что я не военный. Пусть приедет, скажет это ребятам", – отметил Мазоха.

Ранее сообщалось, что Тищенко будут судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи установили, что 20 июня этого года группа лиц в г. Днепр, действуя по указанию народного депутата с применением физической силы и спецсредств, противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Правоохранители добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

Напомним, 12 ноября Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под домашним круглосуточным арестом.

13 ноября в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко, который фигурирует в уголовном производстве и должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Нардеп объяснил, что находится на улице, поскольку идет в суд.

15 ноября Печерский райсуд Киева на два месяца продлил меру пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко.

Днепр депутаты суд над Тищенко
В Киеве и Днепре разоблачены масштабные каналы наркосбыта: 16 задержанных
19 декабря 2024, 14:11
В Днепре раздался взрыв: есть погибший и раненые, среди них – полицейские
14 декабря 2024, 16:36
Работники ТЦК, военные и врачи: в Днепре разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации
04 декабря 2024, 15:39
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Во Львовской области маршрутка столкнулась с авто: есть погибший и пострадавшие
23 декабря 2024, 13:50
В Винницкой области огонь унес жизнь местного жителя
23 декабря 2024, 13:45
На Житомирщине вернули домой двух девочек-подростков, которые пытались сбежать за границу
23 декабря 2024, 13:34
СБУ задержала тюремщика из Херсона, охранявшего российскую пыточную
23 декабря 2024, 13:24
В Одесской области в результате пожара погиб мужчина
23 декабря 2024, 13:20
Жена "вагнеровца" из Харькова получила 10 лет тюрьмы
23 декабря 2024, 13:08
Судебный саботаж: как блокируют миллиардные средства для армии
23 декабря 2024, 13:00
Россияне ударили по поселку на Харьковщине: раненый мужчина
23 декабря 2024, 12:57
В Киеве разоблачили экс-участника банды "Двадцатовские", организовавшего масштабный наркобизнес
23 декабря 2024, 12:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »