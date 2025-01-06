На Киевщине в результате ночной дроновой атаки повреждены жилые дома

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В результате атаки российских дронов в ночь на 6 января в Киевской области были повреждены два частных дома

Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавших среди населения в результате дроновой атаки нет. Также не было попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.

В то же время известно, что в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены два частных дома и автомобиль. Николай Калашник подчеркнул, что повреждения зданий незначительны.

Также в результате падения обломков была повреждена линия контактной сети железной дороги. В настоящее время движение поездов на участке уже возобновлено.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 6 января российские войска атаковали дронами Киевщину, в результате атаки была повреждена инфраструктура "Укрзализныци".