фото: Офис Президента Украины

По состоянию на данный момент никаких переговоров с РФ быть не может. Пока что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну в Украине

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, информирует BBC, передает RegioNews.

Так, украинские официальные лица отвергают разговоры о давлении или предположении, что приезд новоизбранного президента США Дональда Трампа обязательно означает, что мирные переговоры неизбежны.

"Многие говорят о переговорах, но это иллюзия. Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", - заявил Михаил Подоляк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас Украина не в достаточно сильной позиции, чтобы начинать мирные переговоры, при этом он убежден, что позиция Украины и не слабая.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что в настоящее время Украина не готова к переговорам с Россией по завершению войны.

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