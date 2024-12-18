Зеленский о возможных переговорах с РФ: позиция Украины недостаточно сильна, но и не слабая
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас Украина не в достаточно сильной позиции, чтобы начинать мирные переговоры, при этом он убежден, что позиция Украины и не слаба.
Об этом он заявил в интервью Le Parisien, передает RegioNews.
Зеленский считает, что сейчас начало переговоров нецелесообразно, потому что это означало бы "дать Путину право решать все в нашей части мира". Президент отмечает, что для начала переговоров необходимо создать план действий (мирный план), который впоследствии можно будет передать российской стороне.
В то же время, Зеленский подчеркнул, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины.
"Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы. Было бы несправедливо, если бы все начали говорить, как должна жить страна", - сказал он.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что в настоящее время Украина не готова к переговорам с Россией по завершению войны.