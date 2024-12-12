фото: president.gov.ua

Украина сейчас не готова к переговорам с Россией касательно завершения войны из-за слабых переговорных позиций. Основными причинами есть недостаток вооружения и отсутствие гарантий, что российский президент Владимир Путин через несколько лет снова не начнет агрессию

Об этом в интервью проекту "Карпяк на Суспільному” заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Он отметил, что Украине необходимо усиливать свои возможности с помощью партнеров. Ермак также подчеркнул важность борьбы с российскими пропагандистскими утверждениями о том, что Украина якобы хотела войны или провоцировала конфликт. На самом деле Россия начала агрессию, не защищая теперь даже собственную территорию (речь идет о Курской области).

Для того, чтобы вести переговоры с Россией на равных, Украина должна быть достаточно сильной.

"Путину важно продолжать агрессию на нашей территории. Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной и тогда сможет говорить с РФ на равных. Потому что все, что сейчас звучит из Кремля – это язык ультиматумов", – сказал чиновник.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но только на справедливых условиях, согласно международному праву.