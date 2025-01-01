Украинская баллистическая ракета: Зеленский показал видео первого запуска

В своем новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский впервые продемонстрировал запуск ракеты из оперативно-тактического комплекса "Сапсан". Об успешном испытании этого ОТРК глава государства заявлял как раз несколько дней назад

"(…) Украина снова строит свое, свои ракеты. И впервые делает более миллиона БпЛА в год. Заставляет врага учить украинский. "Паляница", "Пекло", "Рута". Заставляет дрожать от слов "Нептун" и "Сапсан". Все это – наши ракеты. Украинские. "Гор", "Вампир", "Колибри", "КАМИК", "Лютый", Heavy Shot, Fire Point. Все это – наши дроны. Украинские. И все это – наши аргументы, аргументы для справедливого мира", – заявил Зеленский.

Создание собственной баллистической ракеты для отечественного ОПК являлось приоритетной задачей, поскольку старые советские комплексы "Точка-У" имеют дальность всего 120 км и очень ограниченное количество ракет, а американские ATACMS запрещено применять по большинству российской территории.

Точные характеристики "Сапсана" в настоящее время не раскрывают.