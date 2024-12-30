В Украине окончательно ликвидировали МСЭК: Зеленский подписал закон

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Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, передает RegioNews.

Закон предусматривает, что с 1 января 2025 г. в кластерных и сверхкластерных больницах заработают экспертные комиссии, которые заменят МСЭК. Они будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничениями жизнедеятельности и здоровья.

"Чтобы сделать невозможным коррупцию, комиссии будут избирательно получать на рассмотрение пациента, но ни он сам, ни комиссия не будут знать, кто из врачей будет рассматривать вопрос", – говорится в сообщении.

При этом ранее установленные статусы лиц с инвалидностью, а также медико-социальная экспертиза для детей остаются без изменений.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла в целом закон о ликвидации в Украине всех медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 2025 года.

В Минздраве ранее объяснили, что документы, подтверждающие установление инвалидности, выданные МСЭК до 31 декабря 2024 года, после ликвидации комиссий остаются в силе.

Также ранее стало известно, что правоохранители передали Министерству здравоохранения более 2 тысяч дел об инвалидности, по поводу законности которых есть сомнения.