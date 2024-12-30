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30 грудня 2024, 16:14

В Україні остаточно ліквідували МСЕК: Зеленський підписав закон

30 грудня 2024, 16:14
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фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, передає RegioNews.

Закон передбачає, що з 1 січня 2025 року в кластерних і надкластерних лікарнях запрацюють експертні комісії, які замінять МСЕК. Вони проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

"Щоб унеможливити корупцію, комісії будуть вибірково отримувати на розгляд пацієнта, але ні він сам, ні комісія не знатимуть, хто з лікарів розглядатиме питання", – йдеться у повідомленні.

При цьому встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей залишаються без змін.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада прийняла в цілому закон про ліквідацію в Україні всіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 2025 року

У МОЗ раніше пояснили, що документи, що підтверджують встановлення інвалідності, які МСЕК видали до 31 грудня 2024 року, після ліквідації комісій залишаються чинними.

Також раніше стало відомо, що правоохоронці передали Міністерству охорони здоров’я більше 2 тисяч справ про інвалідність, щодо законності яких є сумніви. З них 188 висновків уже скасовані.

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