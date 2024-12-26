В Запорожье задержали посредника в "схеме" установления фиктивной инвалидности мужчинам

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Житель Запорожья за деньги обещал мужчине призывного возраста помочь получить заключение ВВК о непригодности к военной службе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Запорожец согласился за деньги искать мужчин, желающих избежать мобилизации. В начале декабря он нашел "клиента" и пообещал помочь пройти медкомиссию, чтобы получить справку о непригодности к службе.

Фигуранта задержали 20 декабря во время получения оговоренной части взятки в 3000 долларов.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков и изъяли 12 200 долларов, 9400 евро, более 450 000 гривен, мобильные телефоны, ноутбуки, черновые записи, медицинскую документацию и другие вещественные доказательства.

Задержанному объявили подозрение. 52-летнему мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают организаторов схемы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье двое врачей помогали "откосить" от мобилизации за 10 тысяч долларов.