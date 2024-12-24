Ночью ПВО сбила 36 российских "шахедов" и БпЛА других типов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 декабря российская армия атаковала Украину 60-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили 36 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в орог запустил ударные дроны из направлений – Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Один – БпЛА в воздухе", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью и утром зенитчики сбили над Днепропетровской семь российских ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что 7 декабря Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании, которые усилят воздушный щит нашего государства.