07:10  24 декабря
В Украину пытались ввезти произведенную в РФ Казанскую икону Божией Матери
03:15  24 декабря
Молодчик из Харькова, убивший свою 10-летнюю сестру, мать и дедушку, получил пожизненное
07:40  24 декабря
На вооружение ВСУ поступил боевой модуль-пулемет "Wolly"
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2024, 10:25

Ночью ПВО сбила 36 российских "шахедов" и БпЛА других типов

24 декабря 2024, 10:25
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 15 декабря российская армия атаковала Украину 60-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили 36 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в орог запустил ударные дроны из направлений – Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Один – БпЛА в воздухе", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью и утром зенитчики сбили над Днепропетровской семь российских ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что 7 декабря Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании, которые усилят воздушный щит нашего государства.

РФ война оккупанты ВСУ БПЛА атака ПВО шахед Воздушные силы
За сутки ВСУ ликвидировали более 1600 российских оккупантов
24 декабря 2024, 09:10
Более 11,5 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали потери россиян за неделю
24 декабря 2024, 02:30
В России сгорел склад с деталями для "шахедов" на $16 млн
24 декабря 2024, 00:30
Все новости »
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
На Закарпатье арестовали пособника уклонистов
24 декабря 2024, 10:26
На Луганщине украинские бойцы уничтожили САУ и бронетехнику россиян
24 декабря 2024, 10:15
Оккупанты убили жителя Херсонщины, ранены двое гражданских
24 декабря 2024, 09:45
Россияне ударили "шахедами" по ферме в Сумской области: пострадали животные
24 декабря 2024, 09:28
За сутки ВСУ ликвидировали более 1600 российских оккупантов
24 декабря 2024, 09:10
Оккупанты атаковали БпЛА общину в Николаевской области
24 декабря 2024, 08:55
Россияне сбросили на Запорожскую область более 30 авиабомб: разрушены объекты инфраструктуры
24 декабря 2024, 08:43
В Днепропетровской области зенитчики сбили 7 российских БпЛА, — ОВА
24 декабря 2024, 08:25
В Херсоне мужчина задушил свою родную мать
24 декабря 2024, 08:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »