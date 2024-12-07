Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании, – Зеленский

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В субботу, 7 декабря, Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании. Самолеты уже на территории нашей страны

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он отметил, что предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают людей, а также инфраструктуру Украины.

"Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось сделать невозможным российский террор", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он поблагодарил премьер-министра Мэтте Фредериксен и народ Дании за решительную поддержку Украины.

Напомним, 6 декабря Силы обороны получили первую партию новейших дронов-ракет "Ад". Это оружие отечественного производства уже подтверждено боевое применение.

Недавно Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", у которых теперь есть расширенные возможности. В производстве дронов-ракет "Паляница" также есть продвижение.