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24 декабря 2024, 09:10

За сутки ВСУ ликвидировали более 1600 российских оккупантов

24 декабря 2024, 09:10
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 23 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 630 российских захватчиков, девять танков, 10 артсистем и 30 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 777 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 777 720 (+1 630) человек,
  • танков ‒ 9 624 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19 915 (+30) ед,
  • артиллерийских систем – 21 323 (+10) ед,
  • РСЗО – 1 256 ед,
  • средства ПВО – 1 030 ед,
  • самолетов – 369 ед,
  • вертолетов – 329 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 834 (+44) ед,
  • крылатые ракеты 2 948 ед,
  • корабли / катера ‒ 28 ед,
  • подлодки ‒ 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 086 (+47) ед,
  • специальной техники – 3 667 (+3) ед.

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 11 660 российских оккупантов, а также 1 353 единицы вооружения и военной техники захватчиков.

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