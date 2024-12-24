За сутки ВСУ ликвидировали более 1600 российских оккупантов
За прошедшие сутки, 23 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 630 российских захватчиков, девять танков, 10 артсистем и 30 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 777 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 777 720 (+1 630) человек,
- танков ‒ 9 624 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 915 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 21 323 (+10) ед,
- РСЗО – 1 256 ед,
- средства ПВО – 1 030 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 834 (+44) ед,
- крылатые ракеты 2 948 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32 086 (+47) ед,
- специальной техники – 3 667 (+3) ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 11 660 российских оккупантов, а также 1 353 единицы вооружения и военной техники захватчиков.
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