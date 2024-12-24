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24 грудня 2024, 10:25

Вночі ППО збила 36 російських "шахедів" та БпЛА інших типів

24 грудня 2024, 10:25
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 15 грудня російська армія атакувала Україну 60-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили 36 ворожих дронів, ще 23 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог запустив ударні дрони із напрямків — Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один — БпЛА в повітрі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі та вранці зенітники збили над Дніпропетровщиною сім російських ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що 7 грудня Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії, які посилять повітряний щит нашої держави.

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