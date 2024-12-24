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24 декабря 2024, 08:25

В Днепропетровской области зенитчики сбили 7 российских БпЛА, — ОВА

24 декабря 2024, 08:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью и утром защитники неба сбили над Днепропетровской семь вражеских беспилотников. Оккупанты продолжили обстреливать регион из разных видов вооружения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он добавил, что ночью и утром оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии, РСЗО "Град" и дронами-камикадзе. Захватчики попали по Никополю, Покровской и Марганецкой общинам. Произошел пожар, повреждены три частных дома, хозяйственная постройка и авто.

Также в Павлоградском районе в результате вражеской атаки изуродована линия электропередач. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, вчера в Днепропетровской области россияне обстреляли жилые дома дронами и артиллерией. В результате атак повреждена гражданская инфраструктура.

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