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23 декабря 2024, 10:26

Зеленскому хватит критиковать Шольца – генсек НАТО

23 декабря 2024, 10:26
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Марк Рютте. Фото: Pixabay
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Президент Украины Владимир Зеленский должен приостановить шквал критики в адрес Федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Заявление главы Североатлантического альянса прозвучало во время его интервью агентству dpa, информирует Spiegel. Как отметил Марк Рютте, он считает неоправданным критику адреса Олафа Шольца от президента Украины Владимира Зеленского.

"Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", – сказал генсек.

По словам главы НАТО, по объемам финансовой и военной поддержки Украине ФРГ уступает только США. Рютте подчеркнул, что помощь нашей стране со стороны Германии беспрецедентна, а "то, что сделал Олаф Шольц, впечатляет".

"Шольц способствовал тому, что Германия уступает только США по объему военной поддержки Украины – 28 млрд евро, а по некоторым подсчетам даже 34 млрд. Это огромная сумма, намного опережающая многие другие страны, включая крупные европейские экономики", – рассказал Рютте.

Что касается предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, то Рютте сказал, что не накладывал никаких ограничений по ударам этим оружием по территории России.

"В целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины. Если бы Украина проиграла, нам пришлось бы тратить гораздо больше средств на оборону, чтобы противостоять российской угрозе", – подытожил Марк Рютте.

Напомним, Марк Рютте был утвержден на должность генерального секретаря НАТО в июне текущего года. После того как он официально возглавил Альянс 1 октября, он заявил, что его приоритетом в должности является приближение Украины к членству в Североатлантическом альянсе.
"Мы должны выполнить пакет обязательств, данных на Вашингтонском саммите. Командование, финансовая поддержка и необратимость пути Украины к членству в НАТО. И мы должны сохранить поддержку в будущем. Потому что место Украины – в НАТО", – подчеркнул Рютте.

Напомним, 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев. Визит Шольца не анонсировался, но главной целью поездки, по информации BILD, были мирные переговоры и заключение мирного соглашения между Украиной и Россией.

В ходе визита президент Украины Владимир Зеленский и Олаф Шольц осмотрели новейшие образцы БпЛА, FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы и систему управления "роя дронов".

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