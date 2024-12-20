Зеленский согласовал назначение более 30 новых украинских послов

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В пятницу, 20 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил список новых украинских послов. Речь идет о более чем 30 назначениях

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, передает RegioNews.

"Сегодня с нашей дипломатической командой утвердили перечень новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений. Среди которых Нариман Джелял – в Турцию, Алена Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН. Эти и другие указы – вскоре, согласно с дипломатическими процедурами", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне Президент Владимир Зеленский ответил на идею Путина о "дуэли" российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и западных систем ПВО над Киевом. Диктатор РФ назвал это "экспериментом", а Зеленский назвал Путина долбо*обом.