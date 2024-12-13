Кабмин уволил руководителя Украинского института национальной памяти

фото: Facebook

Кабинет министров принял решение об увольнении Антона Дробовича с должности руководителя Украинского института национальной памяти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу правительства.

Соответствующее решение было принято 13 декабря. Отмечается, что Дробович уволен в связи с истечением срока назначения на должность.

Антон Дробович – кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Он был назначен руководителем Украинского института национальной памяти в декабре 2019 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя президента в Крыму.