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В субботу, 14 декабря, Украина потеряла молодого пилота. Он наносил удары по врагу на самых горячих направлениях фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сегодня не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот - летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта", – говорится в сообщении.

В ВС добавили, что пилоты тактической авиации работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства. В частности, летчики наносят удары в условиях активного противодействия врага. И для того, чтобы качественно выполнить задание, нашим пилотам постоянно приходится входить в зону действия вражеской ПВО, а также выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий.

Под конец сообщения Воздушные силы ВСУ напомнили, что война продолжается, поэтому призвали украинцев поддерживать войско и уважать тех, "кто отдал самое дорогое за будущее наших детей".

"Наша Свобода и Независимость дается нам дорогой ценой. Нам нужно достаточно средств и оружия и больше решимости от наших партнеров, для достижения справедливого мира в Украине! Мы обязательно отомстим за каждого украинца, чье сердце перестало биться из-за бессмысленной захватнической войны России", – резюмировали в ВС.

Напомним, в конце августа этого года во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".

После прохождения обучения на Западе он управлял самолетом F-16. Во время последнего и, к сожалению, смертельного вылета, ему удалось сбить три вражеских ракеты и беспилотник.