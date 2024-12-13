Стало известно, на что украинцы тратят "тысячу Зеленского"
Украинцы третьи сутки получают выплаты 1000 грн по программе Зимняя єПідтримка. Граждане уже успели потратить более 720 млн грн от государства на услуги и донаты для войска
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр "Дії".
По данным портала государственных услуг, украинцы тратят средства на:
- коммунальные услуги - 63%;
- мобильная связь - 17%;
- донаты на армию - 4%.
"Деньги от государства по заявлениям в Дії поступают на карточку Национального кэшбека. Скоро выплаты зайдут тем, кто подавался 2 и 3 декабря. Рады, что вы помогаете и себе, и войску", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы нашли способ, как перевести "тысячу Зеленского" на банковскую карту.
Как известно, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Деньги можно оформить до 28 февраля 2025г.