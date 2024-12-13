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13 декабря 2024, 19:30

Стало известно, на что украинцы тратят "тысячу Зеленского"

13 декабря 2024, 19:30
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фото: diia.gov.ua
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Украинцы третьи сутки получают выплаты 1000 грн по программе Зимняя єПідтримка. Граждане уже успели потратить более 720 млн грн от государства на услуги и донаты для войска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр "Дії".

По данным портала государственных услуг, украинцы тратят средства на:

  • коммунальные услуги - 63%;
  • мобильная связь - 17%;
  • донаты на армию - 4%.

"Деньги от государства по заявлениям в Дії поступают на карточку Национального кэшбека. Скоро выплаты зайдут тем, кто подавался 2 и 3 декабря. Рады, что вы помогаете и себе, и войску", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы нашли способ, как перевести "тысячу Зеленского" на банковскую карту.

Как известно, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Деньги можно оформить до 28 февраля 2025г.

Дія деньги выплаты покупка Зимняя єПідтримка
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