Стало известно, на что украинцы тратят "тысячу Зеленского"

фото: diia.gov.ua

Украинцы третьи сутки получают выплаты 1000 грн по программе Зимняя єПідтримка. Граждане уже успели потратить более 720 млн грн от государства на услуги и донаты для войска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр "Дії".

По данным портала государственных услуг, украинцы тратят средства на:

коммунальные услуги - 63%;

мобильная связь - 17%;

донаты на армию - 4%.

"Деньги от государства по заявлениям в Дії поступают на карточку Национального кэшбека. Скоро выплаты зайдут тем, кто подавался 2 и 3 декабря. Рады, что вы помогаете и себе, и войску", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы нашли способ, как перевести "тысячу Зеленского" на банковскую карту.

Как известно, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Деньги можно оформить до 28 февраля 2025г.