Заработала программа Зимняя єПідтримка: как подать заявку и получить "тысячу Зеленского"
С сегодняшнего дня, 1 декабря, украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Выплаты можно оформить до февраля 2025 года
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews.
"Инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским, единовременная выплата направлена на поддержку украинских семей и украинских производителей", - говорится в сообщении.
Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 - февраля 2025 года. Получить выплаты можно через:
- мобильное приложение Дія: с 1 декабря 2024 года;
- "Укрпочта": с 4 декабря 2024;
- банки-партнеры: с 10 декабря 2024г.
Средства можно будет потратить на:
- оплату коммунальных услуг;
- покупку лекарственных средств, книг;
- медицинские услуги;
- образование;
- билеты на транспорт;
- многие другие важные вещи и услуги.
Также Зимнюю єПідтримку можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Отмечается, что полученная сумма не подлежит налогообложению.
"Зимняя єПідтримка - это часть нашей большой инициативы "Зимняя поддержка", которая призвана помочь всем украинским семьям в каждом уголке нашей страны", - подытожил Денис Шмыгаль.
Важно: 1 000 гривен зачислится на карту Национальный кэшбек. Открыть ее можно в мобильном банкинге, а Дія "подтянет" банки, в которых работает карта.
Смотрите подробную инструкцию, как получить Зимнюю єПідтримку в Дії.
Напомним, дети-сироты или лишенные родительской опеки, воспитывающиеся в семьях опекунов или попечителей, ко Дню святого Николая единовременно получат денежную выплату — 1000 гривен от государства на каждого ребенка.
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