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01 декабря 2024, 15:10

Заработала программа Зимняя єПідтримка: как подать заявку и получить "тысячу Зеленского"

01 декабря 2024, 15:10
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фото: diia.gov.ua
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С сегодняшнего дня, 1 декабря, украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Выплаты можно оформить до февраля 2025 года

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews.

"Инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским, единовременная выплата направлена на поддержку украинских семей и украинских производителей", - говорится в сообщении.

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 - февраля 2025 года. Получить выплаты можно через:

  • мобильное приложение Дія: с 1 декабря 2024 года;
  • "Укрпочта": с 4 декабря 2024;
  • банки-партнеры: с 10 декабря 2024г.

Средства можно будет потратить на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • покупку лекарственных средств, книг;
  • медицинские услуги;
  • образование;
  • билеты на транспорт;
  • многие другие важные вещи и услуги.

Также Зимнюю єПідтримку можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Отмечается, что полученная сумма не подлежит налогообложению.

"Зимняя єПідтримка - это часть нашей большой инициативы "Зимняя поддержка", которая призвана помочь всем украинским семьям в каждом уголке нашей страны", - подытожил Денис Шмыгаль.

Важно: 1 000 гривен зачислится на карту Национальный кэшбек. Открыть ее можно в мобильном банкинге, а Дія "подтянет" банки, в которых работает карта.

Смотрите подробную инструкцию, как получить Зимнюю єПідтримку в Дії.

Напомним, дети-сироты или лишенные родительской опеки, воспитывающиеся в семьях опекунов или попечителей, ко Дню святого Николая единовременно получат денежную выплату — 1000 гривен от государства на каждого ребенка.

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