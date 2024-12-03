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Государственная программа Зимняя єПідтримка является попыткой перечислить население Украины, а также выявить мужчин, которые находятся в стране, но уклоняются от мобилизации

Такое мнение в эфире Радио Свобода высказала народная депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, передает RegioNews.

"По моему мнению, эта тысяча, как и другие программы экспериментального проекта "Национальный кэшбек", рассчитаны на то, чтобы посчитать сколько человек вообще есть в Украине и проживают постоянно на территории государства, не есть на оккупированных территориях и не выехали за границу", - считает депутат.

По ее мнению, еще одна цель программы Зимняя єПідтримка — попытка выявить тех украинцев, которые потенциально избегают мобилизации.

"У нас миллион мужчин где-то прячется. Они не выехали за границу, они не люди с инвалидностью, они не забронированы. То есть это люди, которые условно, теоретически скрываются от выполнения своей конституционной обязанности по защите Родины", — сказала Ольга Василевская-Смаглюк.

Она предположила, что некоторые мужчины все равно подадутся на получение тысячи гривен от государства.

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Выплаты можно оформить до 28 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что всего через пять часов после запуска программы украинцы оформили более 1 млн заявлений на выплаты в Дії.

По состоянию на 14:30 2 декабря украинцы уже подали более 3 млн заявок на помощь в размере 1000 грн по этой программе.