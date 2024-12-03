01:00  03 декабря
Я тебе сейчас глаз выколю ручкой: в Полтаве работник ТЦК угрожал военнообязанному
08:10  03 декабря
В Одесской области поезд переехал 23-летнего парня: пострадавший потерял обе ноги
07:20  03 декабря
На мосту Патона в Киеве перевернулось авто: движение затруднено
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2024, 13:05

Попытка посчитать население и выявить уклонистов: нардепка рассказала, зачем раздают "тысячу Зеленского"

03 декабря 2024, 13:05
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/zeolga96
Читайте також
українською мовою

Государственная программа Зимняя єПідтримка является попыткой перечислить население Украины, а также выявить мужчин, которые находятся в стране, но уклоняются от мобилизации

Такое мнение в эфире Радио Свобода высказала народная депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, передает RegioNews.

"По моему мнению, эта тысяча, как и другие программы экспериментального проекта "Национальный кэшбек", рассчитаны на то, чтобы посчитать сколько человек вообще есть в Украине и проживают постоянно на территории государства, не есть на оккупированных территориях и не выехали за границу", - считает депутат.

По ее мнению, еще одна цель программы Зимняя єПідтримка — попытка выявить тех украинцев, которые потенциально избегают мобилизации.

"У нас миллион мужчин где-то прячется. Они не выехали за границу, они не люди с инвалидностью, они не забронированы. То есть это люди, которые условно, теоретически скрываются от выполнения своей конституционной обязанности по защите Родины", — сказала Ольга Василевская-Смаглюк.

Она предположила, что некоторые мужчины все равно подадутся на получение тысячи гривен от государства.

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Выплаты можно оформить до 28 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что всего через пять часов после запуска программы украинцы оформили более 1 млн заявлений на выплаты в Дії.

По состоянию на 14:30 2 декабря украинцы уже подали более 3 млн заявок на помощь в размере 1000 грн по этой программе.

уклонисты Зимняя єПідтримка тысяча Зеленского нардеп население Украина война мобилизация
Украина официально отказалась от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО, – МИД
03 декабря 2024, 08:50
Отключения света 3 декабря: в какие часы будут действовать графики
02 декабря 2024, 21:19
Народная депутатка Украины Алена Шкрум сложила мандат
02 декабря 2024, 20:50
Все новости »
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Международные партнеры оснастили больницу в Харьковской области реабилитационным оборудованием
03 декабря 2024, 14:40
Как правильно отмечать День святого Николая
03 декабря 2024, 14:25
Алексей Чернышев может возглавить новое Министерство единства украинцев
03 декабря 2024, 14:11
В Харькове 15-летний парень дотла спалил электричку
03 декабря 2024, 14:07
На Львовщине компанию разоблачили в уклонении от уплаты 12,1 млн грн налогов
03 декабря 2024, 13:57
Российские войска ударили по селу в Харьковской области: пострадала женщина
03 декабря 2024, 13:40
В Молдове обнаружили новые обломки беспилотника
03 декабря 2024, 13:29
В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием правоохранителей
03 декабря 2024, 12:58
Россияне атаковали Покровскую громаду Донетчины: есть жертвы
03 декабря 2024, 12:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »