09:58  02 декабря
Появились фото последствий дроновой атаки на Буковине
08:04  02 декабря
В Киеве горел коттеджный дом, спасатели эвакуировали 11 человек
14:12  01 декабря
Для легковых автомобилей и общественного транспорта: в Киеве после 30 лет строительства открыли Подольский мост
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2024, 15:31

Украинцы подали более 3 млн заявок на выплату "тысячи Зеленского"

02 декабря 2024, 15:31
Читайте також українською мовою
фото: diia.gov.ua
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 14:30 2 декабря украинцы уже подали более 3 млн заявок на помощь в размере 1000 грн по программе Зимняя єПідтримка

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

"Из них 676 тысяч - для получения денежной выплаты на детей. Полученные средства можно потратить на лекарства, коммунальные, образовательные, медицинские услуги или задонатить на Вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Команда сервиса государственных услуг Дія уточнила, что заявления на выплаты уже подали:

  • 65% - женщины;
  • 35% - мужчины;
  • 22,5% заявлений оформлены на детей.

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Выплаты можно оформить до 28 февраля 2025 г.

Ранее сообщалось, что всего через пять часов после запуска программы украинцы оформили более 1 млн заявлений на выплаты в Дії.

Дія заявление выплаты Программа социальные выплаты Шмыгаль Зимняя єПідтримка
Украинцы оформили уже более 2,5 млн заявок на "тысячу Зеленского"
02 декабря 2024, 12:07
Кабмин анонсировал денежную выплату детям-сиротам ко Дню святого Николая
26 ноября 2024, 16:29
Правительство вводит новое пособие для семей с детьми: кто сможет получить 6500 грн
26 ноября 2024, 15:33
Все новости »
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Община на Харьковщине получила от Детского фонда ООН две мощные котельные
02 декабря 2024, 16:26
На Полтавщине 9-летний мальчик взорвал на детской площадке страйкбольную гранату
02 декабря 2024, 16:10
Столкновение авто на Львовщине: шестеро пострадавших, среди них – двухлетняя девочка
02 декабря 2024, 15:47
В Дергачах на Харьковщине при международной поддержке начали восстановление многоквартирного дома
02 декабря 2024, 15:20
В Николаеве грузовик на "зебре" переехал пешехода: мужчина скончался
02 декабря 2024, 14:45
В одном из районов Херсона нет отопления из-за повреждений инфраструктуры
02 декабря 2024, 14:26
Водитель был пьян и не имел права управлять: на Волыни в ДТП пострадали женщина и двое детей
02 декабря 2024, 14:13
Возле Волчанска пограничники сбросами с бомберов уничтожили блиндажи россиян
02 декабря 2024, 14:05
Шольц приехал в Киев: стала известна настоящая цель визита канцлера
02 декабря 2024, 13:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »