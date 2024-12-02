Украинцы подали более 3 млн заявок на выплату "тысячи Зеленского"

фото: diia.gov.ua

По состоянию на 14:30 2 декабря украинцы уже подали более 3 млн заявок на помощь в размере 1000 грн по программе Зимняя єПідтримка

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

"Из них 676 тысяч - для получения денежной выплаты на детей. Полученные средства можно потратить на лекарства, коммунальные, образовательные, медицинские услуги или задонатить на Вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Команда сервиса государственных услуг Дія уточнила, что заявления на выплаты уже подали:

65% - женщины;

35% - мужчины;

22,5% заявлений оформлены на детей.

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Выплаты можно оформить до 28 февраля 2025 г.

Ранее сообщалось, что всего через пять часов после запуска программы украинцы оформили более 1 млн заявлений на выплаты в Дії.