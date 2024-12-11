08:29  11 декабря
На границе задержали жительницу Львова, пытавшуюся вывезти из Украины старинные книги
11:22  11 декабря
Массовое убийство на заводе "Южмаш" в Днепре: суд рассмотрел апелляцию на приговор Рябчуку
11:05  11 декабря
Во Львовской области действующий и бывший главы спецсуда требовали $1 млн от частной компании
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2024, 14:25

Украинцы нашли способ, как перевести "тысячу Зеленского" на банковскую карту

11 декабря 2024, 14:25
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Некоторые граждане пытались перевести полученные 1000 грн по программе Зимняя єПідтримка на банковские карты с помощью сервиса EasyPay. Из-за "нецелевого использования государственной помощи" услугу решили отключить

Об этом сообщил генеральный директор платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко, передает RegioNews.

По его словам, "особо умные" украинцы решили таким образом осквернить идею 1000 грн "Зимней єПідтримки".

Следовательно, из-за нецелевого использования государственной помощи сервис не будет работать для всех пользователей.

"К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию "возврата денег" для абонентов Vodafone и Life", — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Выплаты можно оформить до 28 февраля 2025 г.

Ранее сообщалось, что всего через пять часов после запуска программы украинцы оформили более 1 млн заявлений на выплаты в Дії.

Также сообщалось , что по состоянию на 2 декабря украинцы уже подали более 3 млн заявок на помощь в размере 1000 грн по программе Зимняя єПідтримка.

Украина помощь деньги государство банковская карточка сервис Зимняя єПідтримка
Попытка посчитать население и выявить уклонистов: нардепка рассказала, зачем раздают "тысячу Зеленского"
03 декабря 2024, 13:05
Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только части территорий Украины
01 декабря 2024, 15:55
Заработала программа Зимняя єПідтримка: как подать заявку и получить "тысячу Зеленского"
01 декабря 2024, 14:45
Все новости »
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Оккупанты ударили дроном по Херсону: раненая женщина
11 декабря 2024, 14:46
Переговоры с Россией: что должен осознать Трамп
11 декабря 2024, 14:03
В Херсонской области оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю
11 декабря 2024, 13:50
Защитники Сумщины уничтожили танк, бронеавтомобили и блиндаж россиян
11 декабря 2024, 13:35
Экс-регионал Колесниченко получил подозрение в госизмене
11 декабря 2024, 13:33
Ракетный удар по Днепропетровщине: ОВА показала последствия вражеской атаки
11 декабря 2024, 13:15
Россияне ударили из артиллерии по Константиновке: ранен мирный житель
11 декабря 2024, 13:00
Вероятность удара "Орешником" в следующие два дня минимальна
11 декабря 2024, 12:49
Силы обороны атаковали российскую нефтебазу в Брянской области
11 декабря 2024, 12:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Бутусов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »