Украинцы нашли способ, как перевести "тысячу Зеленского" на банковскую карту

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Некоторые граждане пытались перевести полученные 1000 грн по программе Зимняя єПідтримка на банковские карты с помощью сервиса EasyPay. Из-за "нецелевого использования государственной помощи" услугу решили отключить

Об этом сообщил генеральный директор платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко, передает RegioNews.

По его словам, "особо умные" украинцы решили таким образом осквернить идею 1000 грн "Зимней єПідтримки".

Следовательно, из-за нецелевого использования государственной помощи сервис не будет работать для всех пользователей.

"К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию "возврата денег" для абонентов Vodafone и Life", — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Выплаты можно оформить до 28 февраля 2025 г.

Ранее сообщалось, что всего через пять часов после запуска программы украинцы оформили более 1 млн заявлений на выплаты в Дії.

Также сообщалось , что по состоянию на 2 декабря украинцы уже подали более 3 млн заявок на помощь в размере 1000 грн по программе Зимняя єПідтримка.