Россия ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК: серьезно повреждено оборудование
В пятницу, 13 декабря, РФ совершила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.
Были атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет.
В результате массированной атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования.
Отмечается, что в этом году это уже 12 массированная атака на украинскую энергетику и 9 массированная атака на энергетические предприятия компании.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.
Напомним, утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет. Под ударом врага энергетика по всей стране.
Из-за массированной атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии.