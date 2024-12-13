иллюстративное фото: ДТЭК

В пятницу, 13 декабря, РФ совершила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

Были атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате массированной атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования.

Отмечается, что в этом году это уже 12 массированная атака на украинскую энергетику и 9 массированная атака на энергетические предприятия компании.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Напомним, утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет. Под ударом врага энергетика по всей стране.

Из-за массированной атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии.