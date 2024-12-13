Зеленский назвал количество ракет и дронов, которые Россия сегодня выпустила по Украине

фото: president.gov.ua

Утром 13 декабря при обстреле россияне выпустили по Украине 93 ракеты. Удалось сбить 81, из них 11 крылатых ракет сбит благодаря F-16

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Президент отметил, что по крайней мере одна из ракет была северокорейской.

Также россияне задействовали в этой атаке около 200 беспилотников.

"Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что сегодняшняя атака свидетельствует о неготовности России к мирным переговорам.

"Это так он хочет "переговоров" - терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар - массовая реакция. Только так останавливается террор", - подчеркнул Президент.

Президент также подчеркнул, что на действия России Украине и западному сообществу необходимо отвечать силой. Он призвал предоставить Украине больше вооружений, чтобы противостоять российской агрессии.

Напомним, утром 13 декабря Россия совершила массированную атаку по объектам энергетики. Были атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет.