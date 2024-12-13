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Утром 13 декабря Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. Есть попадание в объект критической инфраструктуры

Об этом сообщила начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.

"На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры. Есть попадание! По состоянию на данный момент, к счастью, – без пострадавших. По области работали наши силы ПВО", – говорится в сообщении.

Онищук добавила, что на местах работают соответствующие службы по преодолению последствий атаки.

Напомним, утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет. Под ударом врага энергетика по всей стране.

Из-за вражеской атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии.

Россияне массированно атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.