03:04  13 декабря
Полтавского адвоката, препятствовавшего работе ТЦК, объявили в розыск
05:40  13 декабря
На заснеженной Говерле заблудился 21-летний парень из Днепра
08:45  13 декабря
На Львовщине электропоезд переехал мужчину: пострадавший погиб
UA | RU
UA | RU
13 декабря 2024, 11:06

Самая массированная атака за время войны: на Прикарпатье есть попадание в объект критической инфраструктуры

13 декабря 2024, 11:06
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Утром 13 декабря Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. Есть попадание в объект критической инфраструктуры

Об этом сообщила начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.

"На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры. Есть попадание! По состоянию на данный момент, к счастью, – без пострадавших. По области работали наши силы ПВО", – говорится в сообщении.

Онищук добавила, что на местах работают соответствующие службы по преодолению последствий атаки.

Напомним, утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет. Под ударом врага энергетика по всей стране.

Из-за вражеской атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии.

Россияне массированно атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.

Прикарпатье война обстрелы ракетный удар инфраструктура атака
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Зеленский назвал количество ракет и дронов, которые Россия сегодня выпустила по Украине
13 декабря 2024, 11:14
Россияне атаковали объекты энергетики во Львовской области
13 декабря 2024, 10:54
Россия ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК: серьезно повреждено оборудование
13 декабря 2024, 10:41
В Тернопольской области есть негативные последствия от российской атаки, – ОВА
13 декабря 2024, 10:20
На Прикарпатье работала ПВО: обломки ракеты упали в одном из сел
13 декабря 2024, 10:02
На Черниговщине из-за атаки дронов повреждена ферма: погибли 11 коров
13 декабря 2024, 09:52
Россияне ударили по Мирному на Харьковщине: четверо пострадавших
13 декабря 2024, 09:39
В Украине запустят новую электронную систему для бизнеса
13 декабря 2024, 09:25
Из-за атаки на энергетику 50% Тернопольской области остались без света
13 декабря 2024, 09:13
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »