Подозреваемый в незаконном обогащении глава АМКУ Кириленко внес 30 млн гривен залога

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Глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко уже внес залог в 30 миллионов гривен, который Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил ему накануне

Об этом в ВАКС сообщили в комментарии "Суспільному", передает RegioNews.

Как известно, 28 августа назначил Павла Кириленко, подозреваемого в незаконном обогащении, меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн гривен

Избрать меру пресечения Кириленко должны были бы через 72 часа с момента оглашения подозрения, однако это заняло почти 2 недели. Первое заседание было 15 августа, а затем 20-го и 27-го. Судья не разрешал видеофиксацию и трансляцию предыдущих заседаний, несмотря на то, что они были открыты.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило главе АМКУ Павлу Кириленко о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн грн.

По версии следствия, за время работы главой Донецкой ОГА (2020–2023 годы), Кириленко приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Журналисты "Радио Свобода" обнародовали расследование, в котором заявили, что семья главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и бывшего председателя Донецкой ОВ Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей стоимостью более 70 миллионов гривен.