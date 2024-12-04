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Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Емельянова заключили под стражу до 30 января 2025 года без альтернативы внесения залога.

Напомним, экс-чиновника, а ныне адвоката, задержали накануне. Ему инкриминируют построение "бизнеса" на судебных решениях.

По данным следствия, бывший судья входил в состав преступной организации, состоявшей в основном из судей и членов их семей, адвокатов и работников суда. Фигуранты, а также другие судьи под их влиянием за взятки постановляли судебные необходимые решения.