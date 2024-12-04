Экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда отправили под стражу
Суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову
Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.
Емельянова заключили под стражу до 30 января 2025 года без альтернативы внесения залога.
Напомним, экс-чиновника, а ныне адвоката, задержали накануне. Ему инкриминируют построение "бизнеса" на судебных решениях.
По данным следствия, бывший судья входил в состав преступной организации, состоявшей в основном из судей и членов их семей, адвокатов и работников суда. Фигуранты, а также другие судьи под их влиянием за взятки постановляли судебные необходимые решения.
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