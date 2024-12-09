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09 декабря 2024, 18:00

ТЦК и СП могут выполнять задачи по мобилизации без полиции, — МВД

09 декабря 2024, 18:00
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фото: МВД
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Сотрудники полиции имеют свои функции по охране правопорядка. Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут выполнять свои задачи по мобилизации и без полиции

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.

"Мы работаем исключительно в рамках своих полномочий, мы охраняем публичный порядок. И несмотря на то, что у ТЦК есть все полномочия самим проверять документы граждан, они подают официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали работников ТЦК" , — пояснил Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что полиция следит за соблюдением правопорядка и прав граждан. По его словам, "в некоторых случаях есть превышение полномочий с той или иной стороны, но это единичные случаи".

"В последние недели этих случаев нет, работает военная служба правопорядка и военное командование, чтобы минимизировать такие случаи", - добавил министр внутренних дел.

Напомним, в Одессе мужчина протащил сотрудника ТЦК на двери автомобиля Военнослужащий получил серьезные травмы.

Ранее в Полтаве работник ТЦК угрожал военнообязанному выколоть глаз ручкой. Также в Полтавской области в помещении ТЦК повесился мужчина.

К слову, Игорь Клименко заявлял, что "полицейские не могут воевать на фронте, потому что не обучены".

война полиция МВД Нацполиция мобилизация ТЦК Клименко Игорь
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