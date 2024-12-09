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09 грудня 2024, 18:00

ТЦК та СП можуть виконувати завдання з мобілізації без поліції, — МВС

09 грудня 2024, 18:00
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фото: МВС
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Працівники поліції мають свої функції з охорони правопорядку. Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть виконувати свої завдання щодо мобілізації й без поліції

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає RegioNews.

"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони подають офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", — пояснив Ігор Клименко.

Він наголосив, поліція стежить за дотриманням правопорядку та прав громадян. За його словами, "в деяких випадках є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки".

"В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки", — додав міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, в Одесі чоловік протягнув співробітника ТЦК на дверях автомобіля. Військовослужбовець отримав серйозні травми. У Вінницькій області чоловік напав із ножем на військового в ТЦК. Потерпілого госпіталізували.

Раніше в Полтаві працівник ТЦК погрожував військовозобов'язаному виколоти око ручкою. Також на Полтавщині у приміщенні ТЦК повісився чоловік.

До слова, Ігор Клименко заявляв, що "поліцейські не можуть воювати на фронті, бо не навчені".

війна поліція МВС Нацполіція мобілізація ТЦК Клименко Ігор
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