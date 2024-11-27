В Винницкой области мужчина напал с ножом на военного в ТЦК: пострадавший госпитализирован

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25 ноября в поселке Тростянец, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), произошел инцидент: мужчина нанес ножевое ранение военнослужащему. Пострадавший был доставлен в реанимацию. Нападающий пришел в заведение по вызову.

Об этом сообщил Гайсинский районный ТЦК и СП, передает Regionews .

57-летний военнообязанный, по имени Николай Р., явился в центр за повесткой, где во время пребывания напал на 53-летнего сержанта Г., нанеся удар ножом в район правой ключицы.

"Рутинная работа с военнообязанными превратилась в покушение на жизнь. Из-за повреждений артерии сержант оказался в реанимации с кровотечением", – говорится в сообщении центра. Нападающий объяснил свой поступок словами: "Ибо он хотел отправить меня на войну".

Пострадавший военный, состоящий на службе с 2022 года, был призван за мобилизацией и выполнял боевые задания в составе воинской части А4712. В июле 2023 года из-за состояния здоровья его перевели во второй Гайсинский отдел ТЦК и СП для дальнейшего прохождения службы.

Нападающий, 57-летний Николай Р., проживает вместе с 75-летней матерью, женой и двумя дочерьми. Дело расследуют правоохранительные органы.

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