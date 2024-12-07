Украинские бойцы разбомбили технику и позиции россиян вблизи Купянска

скриншот с видео

На Купянском направлении воины пограничной бригады "Месть" нанесли сокрушительные удары по позициям российской армии

Видео поражения враждебных целей обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

Эффективное уничтожение россиян в очередной раз продемонстрировали пилоты ударного подразделения "Феникс". Да, украинские дроны ликвидировали важные ресурсы оккупантов.

"За несколько дней операторы РУБпАК "Феникс" уничтожили десятки укреплений, сожгли вражеский автотранспорт, САУ и БМП-2. Кроме того, был уничтожен пункт управления вражескими беспилотниками", – говорится в сообщении.

Также под удары "Мести" попали полевые склады боекомплекта и горюче-смазочных материалов российских войск.

Напомним, ранее на Купянском направлении бойцы пограничной бригады "Месть" сожгли танки, бронетехнику и пушки россиян.

Также артиллерийские подразделения пограничной бригады "Гарт" нанесли мощные удары по местам сосредоточения личного состава российской армии в районе Волчанска Харьковской области. Много погибших и раненых россиян.