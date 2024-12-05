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05 декабря 2024, 15:04

Зеленский рассказал, сколько мэров городов и глав общин находятся в российском плену

05 декабря 2024, 15:04
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фото: president.gov.ua
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Сейчас в плену находятся по меньшей мере шесть мэров и председателей общин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время обращения в правозащитное сообщество.

"Много ли мы получаем сейчас помощи от таких организаций, как, скажем, ООН или Международный комитет Красного Креста в защите и возвращении украинских пленных в России? Вообще-то нет", - заявил президент и отметил, что недавно стало известно о смерти в российском плену городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева.

Сегодня же, по словам Зеленского, в российском плену находятся, по меньшей мере, шесть мэров городов и глав общин. Все они среди тысяч украинцев, которые находятся в плену врага не только с 2022, но и с 2014 года.

"Мы делаем все, чтобы их вернуть. 3767 украинцев и украинок уже вернули из плена ", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в плену умер городской голова оккупированного Днепрорудного Запорожской области Евгений Матвеев. Россияне похитили мужчину в 2022 году, его тело вернули домой во время последнего обмена.

Обмен телами погибших между Россией и Украиной произошел 29 ноября.

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