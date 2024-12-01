12:47  01 декабря
Масштабный пожар в Киеве: на Оболони горел рынок
09:45  01 декабря
ВСУ получили на вооружение самый популярный армейский экскаватор
14:12  01 декабря
Для легковых автомобилей и общественного транспорта: в Киеве после 30 лет строительства открыли Подольский мост
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2024, 15:55

Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только части территорий Украины

01 декабря 2024, 15:55
Читайте також українською мовою
фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только часть территории Украины. Он считает вполне реальным вариант, когда Украина присоединяется к Альянсу, однако во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи договора Североатлантического Союза

Об этом Владимир Зеленский заявил сегодня, 1 декабря, во время встречи с новым руководством европейских институций, сообщает OBOZ.UA, передает RegioNews.

Согласно 5-й статье договора НАТО, вся организация отвечает на агрессию против одного из ее членов.

Президент пояснил, что если бы Украина согласилась на озвученное ранее на Западе предложение о вступлении в НАТО только подконтрольной части нашего государства – оно де-факто автоматически признало бы, что остальная территория – не просто в опасности, а уж якобы и не является территорией Украины.

"Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий", - подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, что в СМИ наблюдается "многие инсинуации и спекуляции" относительно того, какой вид мог бы выглядеть "зонтик НАТО" для Украины. СМИ обсуждают множество "форматов" обеспечения безопасности для Украины со стороны Альянса. Однако на официальном уровне никаких предложений государство не получало.

"Но мы предложений ни по одному из таких форматов от наших партнеров не получали, потому что об этом говорить? Пока что", – резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее в СМИ, Владимир Зеленский предположил, что горячая фаза войны с РФ прекратится, когда часть Украины окажется в НАТО. Остальные территории государство "будет возвращать дипломатическим путем".

Украина РФ война НАТО Зеленский Владимир
За неделю РФ выпустила по Украине более 500 КАБов, около 120 ракет и 660 "шахедов", – Зеленский
01 декабря 2024, 11:40
Ночью украинская ПВО сбила более 30 российских "шахедов"
01 декабря 2024, 10:40
Зеленский допустил завершение "горячей фазы" войны, когда подконтрольные Украине территории войдут в НАТО
29 ноября 2024, 20:55
Все новости »
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Строительство фортификаций возле Запорожья и близлежащих населенных пунктов почти завершено, — ОВА
01 декабря 2024, 18:10
Российские БпЛА снова атаковали автобус в Херсоне: пострадали гражданские
01 декабря 2024, 17:20
За 5 часов украинцы подали в Дії более 1 млн заявлений на выплату "тысячи Зеленского"
01 декабря 2024, 16:28
За неделю в Харькове родилось более 80 малышей
01 декабря 2024, 15:21
Заработала программа Зимняя єПідтримка: как подать заявку и получить "тысячу Зеленского"
01 декабря 2024, 14:45
Для легковых автомобилей и общественного транспорта: в Киеве после 30 лет строительства открыли Подольский мост
01 декабря 2024, 14:12
На Черниговщине российский дрон уничтожил жилой дом: владелица выпрыгнула из окна
01 декабря 2024, 13:40
За сутки Россия потеряла в Украине более 1700 солдат, десятки ББМ и артсистем
01 декабря 2024, 13:10
Масштабный пожар в Киеве: на Оболони горел рынок
01 декабря 2024, 12:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »