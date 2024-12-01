Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только части территорий Украины

фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только часть территории Украины. Он считает вполне реальным вариант, когда Украина присоединяется к Альянсу, однако во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи договора Североатлантического Союза

Об этом Владимир Зеленский заявил сегодня, 1 декабря, во время встречи с новым руководством европейских институций, сообщает OBOZ.UA, передает RegioNews.

Согласно 5-й статье договора НАТО, вся организация отвечает на агрессию против одного из ее членов.

Президент пояснил, что если бы Украина согласилась на озвученное ранее на Западе предложение о вступлении в НАТО только подконтрольной части нашего государства – оно де-факто автоматически признало бы, что остальная территория – не просто в опасности, а уж якобы и не является территорией Украины.

"Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий", - подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, что в СМИ наблюдается "многие инсинуации и спекуляции" относительно того, какой вид мог бы выглядеть "зонтик НАТО" для Украины. СМИ обсуждают множество "форматов" обеспечения безопасности для Украины со стороны Альянса. Однако на официальном уровне никаких предложений государство не получало.

"Но мы предложений ни по одному из таких форматов от наших партнеров не получали, потому что об этом говорить? Пока что", – резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее в СМИ, Владимир Зеленский предположил, что горячая фаза войны с РФ прекратится, когда часть Украины окажется в НАТО. Остальные территории государство "будет возвращать дипломатическим путем".