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02 декабря 2024, 13:55

Шольц приехал в Киев: стала известна настоящая цель визита канцлера

02 декабря 2024, 13:55
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фото: BILD
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В понедельник, 2 декабря, утром в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Темой визита могут быть мирные переговоры

Об этом передает RegioNews со ссылкой на издание BILD.

Шольц во второй раз с начала полномасштабной войны приехал в Киев – его визит не анонсировался.

"Свыше 1000 дней Украина героически защищается от безжалостной российской агрессии. Я хочу дать понять, что Германия останется сильнейшим сторонником Украины в Европе. Украина может положиться на Германию: мы говорим, что делаем. И мы делаем то, что говорим", – сказал канцлер. сразу по прибытии в Киев.

Канцлер анонсировал поставки оружия в Украину стоимостью 650 миллионов евро. Однако Шольц подчеркнул, что Германия пока не собирается передавать Киеву крылатые ракеты Taurus – по мнению политика, это может привести к эскалации конфликта.

Также BILD отмечает, что, по мнению аналитиков, перед досрочными выборами в Бундестаг Шольц хочет показать, что он как канцлер пытается вести переговоры о возможном мирном соглашении между Украиной и Россией. По всей вероятности, на встрече с Зеленским Шольц попытается выяснить, на что готова пойти украинская сторона ради заключения перемирия.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только часть территории Украины.

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