Из-за Умерова Министерство обороны превращается в "турецкий двор", - СМИ

фото: Минобороны

У Министерства обороны Украины есть полный ресурс, поддержка правительства и парламента, гражданского общества и международных доноров, но ходит «на костылях», потому что министр недостаточно углубляется, не разбирается и не руководит лично. Рустем Умеров сам не скрывает этого и называет этот стиль «делегированием ответственности». Из-за действующего главы ведомство превращается в "турецкий двор"

Об этом говорится в материале "Зеркало недели", передает RegioNews.

Именно такое "делегирование ответственности" уже привело к тому, что Министерство обороны отзывает с фронта не менее 100 тысяч мин отечественного производства. Причина – мины ненадлежащего качества. Контроль за этим осуществляет управление, напрямую подчиненное министру обороны, так называемые военпреды.

Как выяснили журналисты, эти военпреды закрыли глаза на очевидную несостоятельность отечественного завода изготовить большие объемы снарядов надлежащего качества и, несмотря на это, рекомендовали заключить с ним контракт. Все отчеты военпредов ложились на стол руководству Минобороны. И только когда мины стали взрываться в Интернете и в социальных сетях, а не на фронте, ведомство Умерова начало реагировать.

"Делегирование ответственности" создает тепличные условия для саботажа любых изменений: разные департаменты в министерстве могут дублировать функции друг друга, друзья-заместители - курировать кучей "денежных" направлений, а советникам и помощникам министра разрешено командовать самими заместителями", - говорится в сообщении.

Так, раздавать задачи от имени министра обороны имеют право два давних друга и бизнес-партнера Умерова — Снавер Сейтхалилев (с 2021 года эксзаместитель Алексея Резникова как министра по реинтеграции временно оккупированных территорий) и Ленур Мамбетов. Оба оформлены в министерстве как внештатные советники государственного секретаря на общественных началах.

Умеров, Мамбетов и Сейтхалилев начинали свою карьеру одновременно в 2000-х годах в компании "Астелит", которая затем стала называться Лайфселл — совместное предприятие Рината Ахметова и турецкого оператора мобильной связи Turkcell.

Несмотря на отсутствие формальных должностей в МОУ, а значит и доступа к гостайне, необходимости подавать электронную декларацию, проходить спецпроверку, советники часто присутствуют на важных совещаниях внутри Минобороны и, соответственно, могут иметь доступ к чувствительной информации.

По неофициальным базам, которыми широко пользуются журналисты-расследователи для получения информации о гражданах РФ, у Сейтхалилева и Мамбетова есть российские паспорта. В распоряжении журналистов есть данные из реестров, которые могут свидетельствовать о наличии российского гражданства у обоих доверенных лиц министра. Скорее всего, это связано с оккупацией Крыма, где некоторое время проживали семьи Ленура и Снавера, а также ведение бизнеса на полуострове уже после оккупации.

Полученные нами выписки из бизнес-реестров США, Турции, Украины, Панамы, России, Кыргызстана, ЮАР, Эстонии, Туниса, Канады и других стран подтверждают (см. документы), что Снавер Сейтхалилев, Ленур Мамбетов и Рустем Умеров на протяжении почти двух десятилетий являются надежными бизнес-партнерами в структурах, связанных с турецкими инвестициями и влиянием в Украине", - говорится в сообщении.

Неудивительно, почему именно Сейтхалилев и Мамбетов от имени Минобороны принимают участие в многочисленных официальных визитах в Турцию. Сам Умеров как министр обороны минимум трижды был в Турции с официальным визитом, тогда как первый визит в Данию, которая в процентах к ВВП оказывает нам больше помощи среди других стран на оружие, состоялся только в ноябре 2024 года.

"Министерство обороны превращается в "турецкий двор". Это повод для беспокойства нашего ключевого союзника — США, особенно тревожащихся за защиту своих оборонных технологий", — констатируют СМИ.

Возможность доступа Сейтхалилева и Мамбетова к чувствительной информации в Минобороны и приверженность ключевым лицам украинского оборонного ведомства в Турцию являются потенциальной угрозой. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, отношения между Вашингтоном и Анкарой, особенно в области оборонного сотрудничества, достаточно напряженны.

Американцы удивляются, почему Украина уже при Умерове приняла решение строить вместе с Турцией, а впоследствии и обещала покупать самолет-истребитель пятого поколения КААN, который Турция разрабатывает как альтернативу американскому F-35.

Как известно, в первую каденцию Дональда Трампа США исключили Турцию из программы перехода на американские истребители пятого поколения F-35 из-за решения турок приобрести у России комплекс ПВО С-400.

На совместной пресс-конференции с Эрдоганом в ноябре 2019 Трамп отметил, что приобретение Турцией комплексов С-400 создало "очень серьезные вызовы". В Пентагоне считают, что российская система будет использована для сбора конфиденциальной информации о чувствительных технологиях внутри F-35.

В целом, в США неоднократно налагали санкции против турецкой оборонной промышленности за сотрудничество с российским оборонным сектором, а турецких граждан не раз обвиняли в шпионаже на правительство Турции в области оборонных технологий в США.

"Однако близость Умерова как главы Министерства обороны к Турции должна настораживать не только американцев, но и президента Зеленского, чью оборонную политику должен реализовывать министр", - предупреждают журналисты.

Турция не ввела экономические санкции против России, до октября этого года продолжала поставлять РФ чувствительные оборонные технологии, в том числе и американского происхождения, за что получила серию публичных предупреждений от Белого дома. А сейчас просит США смягчить санкции против Газпромбанка, чтобы платить Москве за газ.

Президент Турции на саммите G20 презентовал свой мирный план для Украины, значительно отличающийся от Плана победы Зеленского и предусматривающий заморозку войны по линии столкновения, отказ Украины от вступления в НАТО минимум на десять лет и демилитаризованную зону на восточном Донбассе. Эрдоган также открыто осудил решение администрации Байдена предоставить Украине даже лимитированное разрешение на удары западным дальнобойным оружием вглубь РФ — решение, разблокирование которого было одним из приоритетов для Украины в течение длительного времени.

По информации журналистов "ЗН", руководство Украины считает, что у Умерова и руководителя Пентагона Ллойда Остина есть "особая химия" в отношениях. На самом же деле, по мнению медиа, в США, особенно в Пентагоне, к Умерову наблюдается заметный уровень недоверия, в частности из-за его тесных отношений с Турцией и в целом с Ближним Востоком. Следовательно, при втором президентстве Трампа неприятие Умерова в кругах США может только усилиться.

Во время одного из последних визитов в Вашингтон министр Умеров вообще не мог объяснить детали Плана победы Зеленского, состоящего из пяти простых пунктов. Именно поэтому на следующие переговоры вместо министра обороны объяснять план Зеленского в Америку ездила вице-премьер Ольга Стефанишина вместе с начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Как утверждают наши источники в Вашингтоне, именно во время этого визита американские члены правительства получили — и именно от Баргилевича, не от Умерова — ответы на важные вопросы, интересующие их в контексте рассмотрения решения по дальнобойным ударам.

"В таких обстоятельствах можно утверждать, что, несмотря на ежедневные положительные посты в Фейсбуке об иностранных визитах министра, направление военной дипломатии Министерством обороны провалено", — подводят итоги журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что завод, с которым государство заключило контракты на поставку 500 тысяч 120-миллиметровых мин для ВСУ, задерживает поставки. При этом уже выдвигает предложения по контрактам на 2025 год.