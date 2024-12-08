В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских дронов удалось сбить этой ночью

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 декабря российские войска выпустили по Украине 74 дрона. Противовоздушная оборона работала в восьми областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

На утро 8 декабря силы ПВО сбили 28 вражеских дронов в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Также отмечается, что 46 беспилотников локационно потеряно.

Из-за падения сбитого "Шахеда" в Каменском Днепропетровской области повреждены дома и имущество граждан, есть пострадавшие.

Напомним, в результате авиаудара по Запорожью 6 декабря погибли 10 мирных жителей – восемь сгорели заживо в своих автомобилях. Также ранения получили 26 человек. В настоящее время 12 человек, среди которых трое детей, находятся в больницах города.

Сообщалось, что в Запорожской области 7 декабря объявили Днем траура по погибшим.