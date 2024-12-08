У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих дронів вдалося збити цієї ночі
У ніч проти 8 грудня російські війська випустили по Україні 74 дрони. Протиповітряна оборона працювала у восьми областях
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Станом на ранок 8 грудня сили ППО збили 28 ворожих дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Також зазначається, що 46 безпілотників локаційно втрачено.
Через падіння збитого "Шахеда" у Кам'янському Дніпропетровської області пошкоджено будинки та майно громадян, є постраждалі.
Нагадаємо, внаслідок авіаудару по Запоріжжю 6 грудня загинули 10 мирних жителів – восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях. Також поранення дістали 26 людей. Наразі 12 осіб, серед яких троє дітей, перебувають у лікарнях міста.
Повідомлялося, що в Запорізькій області 7 грудня оголосили Днем жалоби за загиблими.