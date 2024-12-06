Пограничники показали, как сожгли российскую БМП возле Волчанска
На Волчанском направлении российские оккупанты попытались прорваться к позициям Сил обороны на боевой машине пехоты. Вражескую БМП уничтожили с помощью артиллерии и дронов-камикадзе
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Пограничники бригады "Форпост" напомнили захватчикам, что несанкционированное пересечение границы наказывается жестоко и мгновенно.
"Волчанское направление. К позициям наших защитников пыталась подобраться русня. С помощью артиллерии и ударных дронов вражеская БМП уничтожена, потери оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях на Волчанском направлении пограничники поразили укрытия с пехотой и грузовик россиян.
Ранее возле Волчанска пограничники сбросами с бомберов уничтожили блиндажи россиян.