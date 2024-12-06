"Месть" в действии: пограничники уничтожили технику и живую силу оккупантов на Краматорском направлении
На Краматорском направлении ударные дроны бригады "Месть" нанесли существенные потери российским оккупантам
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
В течение недели пограничники уничтожили артиллерийские установки, военный автотранспорт, танк, радиолокационную станцию, генератор, а также склады с боеприпасами.
Благодаря точным ударам подразделения РУБпАК "Феникс" были ликвидированы и ранены около десятка оккупантов.
Подробные кадры успешной работы пограничников – в видео.
Напомним, ранее разведчики показали, как уничтожают российскую технику на Запорожском направлении.
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